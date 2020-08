Tchad : 16 véhicules remis au ministère de la Justice pour renforcer l'administration

N'Djamena - Les clés de 16 véhicules destinés à l'administration centrale du ministère de la Justice ont été réceptionnées mercredi par le garde des sceaux, Djimet Arabi, des mains du ministre de l’Économie, de la Planification du développement et de la Coopération Internationale, Dr. Issa Doubragne.



La cérémonie a eu lieu en présence notamment de l'ambassadeur de l'Union européenne au Tchad, Bertrand Soret.



Selon le ministère de la Justice, ces moyens roulants sont composés de neuf véhicules 4X4, cinq berlines et un camion aménagé pour le transfert des prisonniers. Le montant total est équipé à plus de 400 millions de FCFA.



Cette dotation est entièrement financée par l’Union Européenne à travers le Projet d’Appui à la Justice au Tchad (PRAJUST) dans sa phase 2.