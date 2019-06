Tchad : 160 clandestins appréhendés en quelques jours par l'armée au Nord

Les éléments des forces de défense et de sécurité appartenant à la commission mixte mobile ont intercepté, en début de semaine, un convoi clandestin composé d'une centaine de personnes à Wour, dans la province du Tibesti, à l'extrême nord du Tchad.



Les individus ont été présentés au gouverneur de la province Abderaman Ali Mahamat et au préfet de Wour, Mahamat Sidi Senoussi.



Ils circulaient à bord de 25 véhicules. De nombreux étrangers et mineurs figurent parmi eux. Le convoi était à destination de la Libye.



Des passeports étrangers, des armes à feu, des détecteurs de métaux et des stupéfiants ont été saisis dans le convoi.



60 individus arrêtés dans le Borkou



Au Borkou, la force mixte locale de sécurité a appréhendé cette semaine une soixantaine d'individus.



Ils ont été présentés à Faya au gouverneur de la province, Djiddi Habré.



La plupart des individus sont des mineurs, le plus jeune étant âgé de 13 ans.



Le gouverneur Djiddi Habré a demandé aux forces de sécurité de renforcer les patrouilles afin de mettre la main sur les individus qui contreviennent aux lois et réglementations.



Un trajet interdit



La traversée de la frontière tchadienne en direction de la Libye est formellement interdite par les autorités pour des raisons sécuritaires. Ces mesures d'interdiction n'empêchent pas chaque semaine plusieurs dizaines d'individus de braver la règlementation.