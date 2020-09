Tchad : 1614 tracteurs ont été rétrocédés aux producteurs

Le ministre de l'Agriculture, Abdoulaye Diar, a expliqué vendredi au Palais de la démocratie, que 1614 tracteurs ont été rétrocédés aux producteurs dont 996 ont été effectivement retirés, sur une rétrocession de 1000 tracteurs prévus."Les bénéficiaires sont les organisations des producteurs et des producteurs individuels", a précisé le ministre.Le prix de cession a été fixé à 3 millions FCFA pour les tracteurs neufs ; de 1.5 millions FCFA à 500.000 Fcfa pour les tracteurs usagers selon leur état (bon état, panne légère et grosse panne).Le 26 mai 2020, le chef de l'État a décidé d'accroître sur fonds propres de l'État, les ressources destinées à la production agricole, en vue d'une moisson abondante pendant la campagne 2020 qui démarre et celle à venir.Il a prescrit plusieurs mesures, notamment de procéder à la rétrocession de plus de 1000 tracteurs aux groupements des producteurs à un coût très largement subventionné, dans le respect de l'équité sociale et géographique.