Tchad : 169 forages seront réalisés au Ouaddaï

Le projet de construction de 169 forages d’eau potable dans les quatre départements de la province du Ouaddaï est lancé ce 25 juin à Abéché, en présence du ministre de l’Hydraulique urbaine et rurale, Alio Mahamat Abdoulaye, du ministre de l’Élevage, Dr. Abderahim Awad Atteib, du secrétaire d’État à l’Économie, Abderlahim Younous Ali et du gouverneur du Ouaddaï, Ibrahim Ibni Oumar.



La réalisation de ces forages est l’œuvre du Programme de sécurité alimentaire et nutritionnelle (SAN) à travers sa composante eau, hygiène et assainissement.