Tchad : 16e Conseil d'Administration de l'ONECS

Le Conseil a vu la participation de Mamadou Gana Boukar, Ministre de l'Éducation Nationale et de la Promotion Civique, les 8 Recteurs d'Académie et autres membres de l'administration.



Progrès et Objectifs

Dans ses propos liminaires, le Directeur Général de l'ONECS, Prof. Bianzeube Tikri, a souligné que l'année 2024 a été l'une des meilleures en matière de gestion des examens et concours. Il a réaffirmé l'engagement de l'ONECS à s'améliorer continuellement pour accompagner le développement du système éducatif national.



Recommandations du Conseil

Au cours de la réunion, les Administrateurs ont formulé plusieurs recommandations, notamment réfléchir à la mise en place d'une licence nationale, et réviser le programme de BTS National pour intégrer des filières porteuses



Rappels et Mesures de Sécurité

Le Ministre d'État a félicité l'ONECS pour ses efforts d'amélioration du processus du baccalauréat. Il a insisté sur la nécessité de rigueur dans toutes les étapes, de la vérification des listes des candidats à la correction des épreuves, impliquant des professionnels compétents.



Les Administrateurs ont également proposé que les deux Ministres concernés adressent une correspondance à leur collègue de la sécurité pour prendre des mesures visant à limiter le désordre dans certaines provinces et assurer la sécurité des personnes et des épreuves lors du déroulement du baccalauréat.



Adoption d'un Plan d'Action

Enfin, un plan d'action accompagné d'un budget prévisionnel de variation positive a été examiné et adopté, visant à renforcer l'efficacité des opérations de l'ONECS.