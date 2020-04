Tchad : 17 individus arrêtés par la gendarmerie et la commission mixte de sécurité

"Après le 19 mars dernier, on se retrouve encore pour la présentation des malfrats et de matériel saisi. Les malfrats constituent plusieurs groupes. Il y a des trafiquants de drogue, des agresseurs, des complices, et aussi des jeunes qui ont violé les horaires du couvre-feu", a déclaré Abakar Abdramane Haggar qui a précisé que d'autres malfrats ont réussi à prendre la fuite lors d'une opération nocturne.



"On demande par votre canal d'informer encore plus la population pour que ce genre de situation ne se produise plus. Si le Gouvernement a limité des horaires à respecter, tout le monde doit respecter. La police, la gendarmerie voire la coordination seront obligés de faire leur travail. On entend souvent dans les antennes qu'ils sont agressés, menacés, mais on a agressé personne chez lui à la maison. S'il vous plait, on agresse personne chez lui à la maison. Il faut que les gens respectent ce qu'on est entrain de faire", a ajouté le porte-parole de la Gendarmerie nationale.