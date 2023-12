Les forces de l'ordre et de sécurité de la Tandjile-Ouest ont voté ce matin à Kelo. Un total de 170 militaires et paramilitaires ont participé au scrutin ce samedi 16 décembre 2023. Les opérations de vote ont débuté à 06 h 20 et se sont terminées à 18h sans qu'aucun incident ne soit signalé. Il est à noter que les délégués de la coalition pour le Oui étaient absents de ce bureau de vote des militaires.