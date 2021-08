Tchad : 172 prisonniers "dangereux" transférés à la prison de Koro Toro

Les détenus ont été embarqués les mains liés dans des gros-porteurs jusqu'à leur arrivée dans la zone désertique au Nord du pays. Un important dispositif sécuritaire a été mobilisé pour éviter les évasions.



"C'est un travail excellent, c'est un travail de sécurité nationale. Nous ne faisons aucune faveur à tous ceux qui ôtent le sommeil aux citoyens. Nous avons fait notre travail", a affirmé Souleyman Abakar Adam, ministre de la Sécurité publique et de l'Immigration.



Selon le ministre, les présumés malfrats transférés "sont les plus dangereux de tous ceux qui ont été appréhendés lors de l'opération Harmattan", en plus de ceux qui ordonnaient des actions grâce à des téléphones depuis leur cellule de prison.



"Ils ôtent le sommeil à la population N'Djamenoise. Pour que cette population ait la quiétude et que ces personnes ne reprennent pas leurs associations de malfaiteurs, nous avons jugé utile de les déférer à la maison d'arrêt de haute sécurité de Koro Toro", a déclaré Youssouf Tom, procureur de la République.