Tchad : 178 ambassadeurs de la paix formés au Ouaddaï

La formation de 178 jeunes ambassadeurs de la paix au Ouaddaï a été lancée mercredi à l’Université Adam Barka d’Abéché par le Comité des jeunes de la province du Ouaddaï pour le soutien au MPS.



Au cours de son séjour cette semaine à Abéché, le chef de l’État a justifié la résurgence des conflits intercommunautaires dans le pays par le manque de sensibilisation.



D’après Maaouiya Abderahim Bireme, coordonnateur du comité, plusieurs impératifs sont au centre de l’événement afin de sauvegarder la paix. « Nous avons devant nous des grandes menaces, des grands déséquilibres qui bouleversent notre pays tels que le terrorisme, la haine tribale et les guerres communautaires entre agriculteurs et éleveurs », a déclaré Maaouiya Abderahim Bireme.



Le gouverneur de la province du Ouaddaï, le gouverneur Brahim Seïd Mahamat, a donné des conseils aux participants sur le vivre ensemble et la cohabitation pacifique. « Aujourd’hui, les jeunes, vous êtes le futur de ce pays. Si vous ne vous engagez pas pour préparer l’avenir de ce pays, c’est vous qui allez payer les frais. Cette initiative que vous avez prise est une bonne chose », a dit le gouverneur.