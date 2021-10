TCHAD Tchad : 18 groupes politico-militaires disposés à participer au dialogue sous conditions

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 29 Octobre 2021



Le Comité Technique Spécial relatif à la préparation pour la participation des politico-militaires au Dialogue National Inclusif annonce la fin de la mission de prise de contact et d’échanges avec les mouvements représentés en France.

Le Comité Technique Spécial (CTS) annonce à l’opinion publique nationale et internationale, l’arrivée à terme de la mission de prise de contact et d’échanges avec les mouvements politico-militaires représentés en France en vue de les inviter à participer au Dialogue National Inclusif.



Entre le 18 et le 29 octobre 2021, plusieurs rencontres formelles ont eu lieu entre la Mission du Comité Technique Spécial en France, conduite par Mahamat Allamine Bourma TREYE et les mouvements politico-militaires représentés à haut niveau par leurs premiers responsables ou leurs représentants dument mandatés.



Il s’agit de :

- Le Rassemblement National Démocratique et Populaire (RNDP) du Professeur Bachar Assed Mohamed Aguid ;

- L’Union des Forces pour la Démocratie et le Développement (UFDD) de Mr Mahamat Nouri ;

- Le Conseil National de la Résistance pour la Démocratie (CNRD) du Dr Abakar Tollimi ;

- Le Front pour l’Alternance et la Concorde au Tchad (FACT) de Mr Mahamat Mahdi Ali ;

- Le Front National pour la Démocratie et la Justice (FNDJT) de Mr Adoum Tchamaymi ;

- Le Conseil de Commandement Militaire pour le Salut de la République (CCSMR) de Mr Mahamat Mahamat Ismaël ;

- Le Conseil National du Redressement du Tchad (CNR) du Dr Bichara Idriss Haggar ;

- La Coalition Union des Forces pour le Changement (UFC) dont le Coordonnateur est Mr

Gaileth Gattoul Bourkoumandah ;

- Le Mouvement pour la Paix, la Reconstruction et le Développement (MPRD) de Mr

Djedouboum Sadoum ;

- L’Alliance des Démocrates Résistants (ARD) de Mr Nené Ihemir ;

- Le Front pour le Salut de la République (FSR) du Capitaine Ismaël Moussa ;

- Le Mouvement d’Action et de Renaissance (MAR) de Mr Adam Sougui Hamid

- Le Mouvement pour la Justice Sociale au Tchad (MJST) de Mr Issa Djimet Haliki

- Le Mouvement pour la Démocratie et la Justice au Tchad (MDJT) de Mr Saleh Aboubakar

Choua Dazi ;

- La Résistance Armée contre les Forces Anti-démocratiques (RAFAD) de Mr Adam Hassan Mahamat ;

- L’Alliance Nationale de la Résistance (ANR) de Mr Mahamat Abbo Sileck ;

- L’Action Tchadienne pour l’Unité et le Socialisme-Parti Révolutionnaire, Populaire et Ecologique (ACTUS-PRPE) du Dr Ley-Ngardigal Djimadoum ;

- Le Front Populaire pour la Libération (FPL) représenté par Takilal Ndolassem.



Les rencontres se sont déroulées dans une ambiance fraternelle emprunte de respect mutuel et de courtoisie. Elles ont été fructueuses par la participation active et constructive de chacune des parties. Les représentants des divers mouvements rencontrés ont été ouverts et ont indiqué être disposés à participer au Pré-dialogue et au Dialogue National Inclusif sous certaines conditions. Toutes ces rencontres de prise de contact et d’échanges ont été sanctionnées par des procès-verbaux.



Le Comité Technique Spécial, salue l’esprit de fraternité, de patriotisme, d’apaisement et de dépassement qui a prévalu lors des débats. Ces échanges francs et sincères doivent être maintenus et encouragés pour atteindre ensemble notre but ultime, celui d’une nation tchadienne réconciliée avec tous ses enfants ; une nation juste, équitable, libre et démocratique. Le Comité Technique Spécial





