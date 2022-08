Tchad : 180 organisations exigent la neutralité dans la répartition des quotas du dialogue

En ce qui concerne les quotas de participation au dialogue national inclusif, le CH estime que le Comité d'organisation (CODNI) n'est pas suffisamment neutre dans sa répartition actuelle et rejette en bloc le quota. Il demande au PCMT d'intervenir en sa qualité de garant de la paix et de l'unité nationale.



Quand au règlement intérieur du dialogue, le CH constate que le document actuel conçu par le CODNI laisse transparaître quelques anomalies à relever. C'est pourquoi le CH estime que si l'équilibre de la salle est restauré à travers des quotas plus objectifs, la question du règlement intérieur sera évacué par la plénière qui apportera toutes les modifications nécessaires.



S'agissait de l'accord de Doha avec les politico-militaires, le comité d'harmonisation félicite toutes les parties prenantes pour la signature du document historique. Le CH appelle les politico-militaires non signataires au calme et à retenue tout en les rassurant qu'il oeuvrera pour qu'ils rejoignent le dialogue le plus vite possible.