Tchad : 19 provinces sur 23 touchées par les inondations (Comité)

Ce 7 septembre 2024, le Comité national de prévention et de gestion des inondations a tenu une réunion autour du Premier ministre, Allah-Maye.



Au centre de la rencontre, l'évaluation de la situation liée aux inondations. Après avoir échangé autour de la situation sur le terrain, le chef du gouvernement a instruit les membres dudit Comité à l’effet de prendre des dispositions nécessaires pour voler au secours des sinistrés.



Le chef du gouvernement a instruit de débloquer très rapidement un fond d'urgence afin de pallier à cette situation et soulager la souffrance des victimes.



Au sortir de cette rencontre, le 2ème vice-président du Comité national de prévention et de gestion des inondations, le ministre de l’Aménagement du territoire, de l’Urbanisme et de l’Habitat, Mahamat Assileck Halata a précisé que sur les 23 provinces, 19 sont impactées par le problème des inondations.



Toujours sur instructions du Premier ministre, Allah-Maye Halina, dans les jours à venir, il y aura plusieurs missions qui vont se déployer sur le terrain pour constater la situation.



Source : nos confrères de la télévision nationale tchadienne (TVT)