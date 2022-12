Tchad : 1954 candidats issus de 22 filières composent le BTS

La secrétaire d'État à l'Enseignement supérieur, à la Recherche scientifique et à l'Innovation, Baïrra Assane, a lancé officiellement les épreuves écrites du BTS du concours de certification des diplômes des supérieurs, ce 17 décembre au lycée féminin bilingue d'Amriguébé, sous la surveillance du Pr. Madjindaye Yambaïdjé Florent, président du jury.



La secrétaire d'État a explique aux candidats que "le gouvernement du Tchad a jugé utile de faire passer à différentes institutions privées et publiques une certification de diplôme".



"Ce n'est pas pour le gain facile mais c'est pour prouver que vous serez utile à l'État Tchadien et pour le marché de l'emploi", selon Baïrra Assane.