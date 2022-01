Tchad : 197.312 jeunes dépistés contre le VIH dans 18 provinces en 2021

L'atelier bilan des activités de l'année 2021 et de la planification de celles de l'année 2022 pour la prévention et la prise en charge des jeunes adolescents atteints du VIH/SIDA a eu lieu du 5 au 7 janvier à Dandi dans la province de Hadjer Lamis, avec l'appui de l'UNICEF.



L’atelier a pris en compte 68 participants venus de 29 structures culturelles à savoir : les points focaux de VIH/SIDA des délégations sanitaires, des directeurs des maisons de culture, les responsables des Centres de Lecture et d’animation culturelle (CLAC), les responsables des maisons de quartier et jeunes, les partenaires du Conseil national de lutte contre le SIDA (CNLS) et du Programme sectoriel de lutte contre le SIDA (PSLS) ainsi que les associations de scouts du Tchad.



Durant trois jours, les participants ont présenté leurs activités. Globalement, 394.904 adolescents ont été sensibilisés, 290.485 ont été orientés sur 394.904 soit 75%, 197.312 ont été dépistés sur les 290.485 soit 67%, 183.504 ont retiré leurs résultats sur les 197.312 dépistés soit 93%, 710 ont été pris en charge sur les 785 jeunes séropositifs soit 90%.



Le coordonnateur de la Maison des patrimoines culturels, Netcho Abbo, précise que les actions ont été menées dans 18 provinces à travers 29 structures impliquées. Il s'agit entre autres des séances d'éducation par les pairs éducateurs, des conseils et dépistages volontaires, des rencontres de plaidoyer, des causeries éducatives, des réunions de coordination, de supervision et de suivi de proximité, ainsi que des missions conjointes qui ont valu ce résultat positif et satisfaisant.



Des recommandations ont été formulées par les participants au gouvernement et ses partenaires techniques et financiers : doter les structures culturelles de moyens techniques, matériels et financiers, recycler les pairs éducateurs, et détacher des agents de la culture dans les structures culturelles de chaque province.