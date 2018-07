Tchad : 198 Mds Fcfa pour la construction d'une centrale électrique à biocombustible

Une délégation du groupe américain, Team of African, conduite par son Président-directeur général, Ron Yeffet, a présenté ce mercredi matin au Palais présidentiel un projet d'investissement au Tchad dans le domaine de l'énergie.



Le groupe projette de construire et d’exploiter au Tchad une centrale électrique à biocombustible d’une capacité de 150 mégawatts en boot sur 25 ans.



Le coût de ce projet est estimé à près de 198 milliards de Francs CFA.



Selon les clauses de l’accord de partenariat, Team of african vendra le kilowatt/heure à 0,17 dollars US dès la huitième année de son exploitation.