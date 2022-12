Tchad : 1ère édition du festival culturel du canton Abassié à Golonti

Village situé dans la sous-préfecture de Niergui (département du Guéra), Golonti a accueilli le 28 décembre 2022, le lancement officiel de la 1ère édition du festival culturel et de la paix du canton Abassié.



Cette manifestation est organisée par les ressortissants dudit canton, en vue de prôner les idéologies du vivre-ensemble, de la cohabitation pacifique entre les différentes communautés, afin que règne la paix et la cohésion sociale.



C'est le préfet du département du Guéra, Sahaladine Ahmat Mahamat, qui a présidé la cérémonie de lancement, aux côtés de plusieurs invités d'honneur venus de toutes parts. Le chef de canton Abassié, Al As Adoum et le président du comité d'organisation, se sont relayés pour remercier tous les invités qui ont répondu présent, malgré leurs multiples occupations.



Selon eux, cela témoigne de l'importance et de la considération qu'ils accordent à l’endroit des ressortissants de ce canton. Pour le préfet du département du Guéra, cette initiative est louable et prouve à suffisance que les gens aiment vivre ensemble dans la paix, l'entente et la cohésion.



Le préfet a déclaré que les autorités sont prêtes à accompagner toute personne, communauté ou organisations œuvrant dans le domaine de l'unité entre les fils du Tchad. Il a exhorté les organisateurs à ne pas se limiter à cette édition, mais à poursuivre leur engagement.