Tchad : 2 ans de prison ferme pour le député Azzai Mahamat

Le député Azzai Mahamat Hassan vient d'être condamné à 2 ans d'emprisonnement ferme et à 1 million de Francs CFA d'amende, selon le verdict qui vient d'être rendu par le Tribunal de grande instance, ce vendredi 28 décembre.



Le député Azzai Mahamat Hassan a été reconnu coupable de flagrant délit de mariage avec une fille mineure.



Le père de la jeune mariée, Mahamat Tahir Kelley a été condamné à 6 mois d'emprisonnement ferme et 250.000 Francs CFA d'amende. Il lui est reproché d'avoir donné sa fille mineure en mariage et d'être complice de faux et usage de faux d’un document administratif.



Le secrétaire général de la commune de Nokou a été condamné à 12 mois d'emprisonnement avec sursis et 200.000 F CFA d'amende pour faux et usage de faux d'un document administratif.