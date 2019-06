Tchad : 2 chefs rebelles condamnés à la prison à vie

Le secrétaire général du conseil du Conseil de commandement militaire pour le salut de la République (CCSMR), Mahamat Hassan Boulmaye et le porte-parole dudit mouvement rebelle, Ahmat Yacoub Adam, ont été condamnés jeudi à la prison à vie pour leur participation à un mouvement insurrectionnel.Ils ont été jugés au cours de la session criminelle spéciale qui s'est ouverte ce matin.Le procureur général avait requis la peine de prison à vie pour les deux hommes.Le président de la Cour criminelle a suivi les réquisitions du procureur général, malgré les plaidoiries des avocats qui ont tenté d'alléger les peines. Il a déclaré que les deux hommes ont participé à plusieurs tentatives de renversement du pouvoir.La participation à une insurrection armée et l’usage effectif des armes sont punis de l’emprisonnement à vie, d'après l'article 112 alinéa 2 du Code pénal.La même peine est prévue pour "ceux qui dirigent ou organisent un mouvement insurrectionnel ou qui, sciemment et volontairement, lui fournissent ou procurent des armes, munitions et instruments de crime ou des subsistances ou qui, d’une manière quelconque, pratiquent des intelligences avec les responsables ou commandants de ce mouvement".Interrogé par les juges, Mahamat Hassan Boulmaye a déclaré militer pour "l'alternance politique" au Tchad et non la "destruction du pays". Il a déploré "l'absence de démocratie".L'audience s'est déroulée sous haute sécurité à N'Djamena.La session criminelle prend fin demain, vendredi. Trois dossiers sont examinés dont des faits d'association de malfaiteurs et de tentative de mercenariat.