Tchad : 2 jours de formation sur la nutrition du nourrisson et du jeune enfant à Bébédjia

Le 31 janvier 2023, la plateforme "Femme en Marche pour le Développement de la Nya" a organisé une formation de deux jours pour les membres des groupements et associations sous son influence. Ce qui a permis aux participants de se ressourcer et de se galvaniser dans la promotion de la nutrition des nourrissons et des jeunes enfants.



Le représentant du ministère de la Santé publique et de la Prévention, Mahamat Oumar, qui est également chef de service alimentation du nourrisson et du jeune enfant, a déterminé la contribution du gouvernement à cet effort pour un avenir radieux en matière de santé et d'éducation pour les enfants. Il a également remercié le partenaire PAM pour son soutien inlassable aux côtés des femmes en matière de santé des jeunes enfants.



En clôturant ces assises, la présidente de la plateforme, Brigitte Rokoule Nekian, a demandé aux responsables des groupements et associations de transformer leur mentalité et leur comportement pour une meilleure hygiène dans la transformation des produits locaux. Selon elle, cet atelier est un capital important qui permettra aux femmes des groupements de vulgariser la promotion de la nutrition des nourrissons et des jeunes enfants.



En entamant de nouveaux pas, tout ira bien pour que le pari soit d'avance gagné.