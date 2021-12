Tchad : 2 millions FCFA pour libérer deux otages au Mayo Kebbi Ouest

Dans leur sale besogne, les malfrats ont dit aux parents des otages au téléphone le jeudi 02 décembre dernier, « pauvres types comme vous êtes incapables de libérer vos enfants avec 20 millions, donnez-nous deux millions, juste pour les soins et la ration de vos enfants que nous avons gardés pendant 3 mois et 05 jours », avant de menacer de les exécuter.



Dépourvus de moyens financiers, les parents se sont endettés en prenant l'argent sur leur dur labeur (sacs de maïs, coton et autres), afin de verser la rançon de 2 millions de FCFA, rapporte une source locale. Pendant trois mois et cinq jours, les nommés Guikeba Bondo et Fessi Bondo, âgés respectivement de 12 et de 15 ans, ont été enlevés contre rançons par des malfrats dans le village Korgoye, dans le canton Dari.



Depuis le kidnapping en août dernier, les malfrats ont exigé une rançon de vingt millions de FCFA. Leur mésaventure était remplie de tortures et de toutes sortes de souffrances, selon les deux ex-otages. Ils ont passé leur séjour avec 20 autres otages dans la base des malfrats, à Touboro au Cameroun, où plus d'une quarantaine de malfaiteurs mène le contrôle en montant la garde.



Les parents avaient déjà abandonné les deux enfants aux malfrats car ils sont dépourvus de moyens pour libérer leurs progénitures. Actuellement, les deux jeunes profitent de la chaleur familiale au village Korgoye.