Tchad : 2 morts et 23 blessés à Abéché après une violente pluie

Une violente pluie a fait de nombreux dégâts à Abéché, dans la région du Ouaddaï la nuit dernière. Le bilan est de deux morts et 23 blessés graves, dont des militaires.



La pluie a emporté de nombreux documents appartenant à l'armée, et du matériel de travail.



Le ministre de l’Administration du territoire, de la Gouvernance locale, et de la Sécurité intérieure a fait à cette occasion un déplacement dans la région.