Tchad : 20 Kilomètres de Rues à Bitumer à Amdjarass

Ce sont au total 12 rues identifiées pour être revêtues avec du bitume et dimensionnées en 2x1 voie et 2x2 voies avec des ouvrages d’assainissement. Financé intégralement sur le budget général de l’État, les travaux de bitumage des rues d’Amdjarass seront exécutés par le groupement d’entreprises AFCORP TCHAD/BAEC pour un délai de 24 mois. La surveillance technique est assurée par la mission de contrôle SAPHIR ENGINEERING/AFISCO.



Pour les travaux d’aménagement et entretien de la route en terre Katchouran-Mourdi, les travaux concernent à aménager 70 Km jalonnant ainsi les massifs de Mourdi. Financés également sur le budget de l’État, les travaux sont confiés à l’entreprise AFCORP TCHAD sous la supervision technique de la mission de contrôle accordée au Bureau d’Ingénierie Conseils et Études Topographiques (BICET).



Dans ses propos marquants, le Président de Transition, Général Mahamat Idriss Deby Itno, a rassuré que cette œuvre de développement des voies de communication se poursuivra. « Nous avons l’intention de construire des aéroports dans tous les chefs-lieux de nos provinces », avait-il fait savoir.