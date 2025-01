Tchad : 20 ans d’excellence éducative, le Lycée Collège Saint Joseph de Kélo dévoile ses projets

Dans son allocution, Vangtou Abdoulaye Areizou a rappelé les débuts de l’établissement, soulignant son évolution remarquable au fil des ans. Il a salué l’engagement sans faille du personnel éducatif et la détermination des élèves, qui ont permis au Lycée Collège Saint Joseph de devenir une référence en matière d’éducation dans la région de Kélo.



Des projets ambitieux pour un avenir prometteur



Le président du comité d’organisation a profité de cette rencontre pour présenter plusieurs projets prioritaires visant à améliorer les infrastructures et les services offerts par l’établissement :



Construction de nouvelles toilettes : Ce projet vise à garantir de meilleures conditions d’hygiène et un cadre d’apprentissage plus agréable pour les élèves.

Renforcement de la bibliothèque : Une bibliothèque bien équipée est essentielle pour favoriser la lecture et la recherche, contribuant ainsi à l’épanouissement intellectuel des élèves.

Amélioration de la salle technique : La modernisation des équipements techniques permettra d’offrir des formations pratiques de qualité, en adéquation avec les exigences du monde professionnel.



Un appel à la mobilisation communautaire



Prenant la parole, Frère Guy Blaise a exprimé sa fierté quant aux réalisations de l’établissement et a réitéré son engagement à poursuivre sa mission d’éducation de qualité. Il a adressé des remerciements chaleureux aux parents, élèves et enseignants pour leur soutien constant.



Cette conférence de presse n’était pas qu’un moment de célébration, mais aussi un appel à la mobilisation de la communauté pour continuer à soutenir l’éducation et œuvrer ensemble vers un avenir meilleur. Les projets ambitieux présentés témoignent de la volonté du Lycée Collège Saint Joseph de s’adapter aux besoins éducatifs contemporains et de préparer ses élèves aux défis de demain.



La célébration officielle des 20 ans d’existence se tiendra demain, sous la présidence du Gouverneur de la Province de la Tandjilé, en présence de l’évêque de Laï. Cet événement sera l’occasion de reconnaître les contributions de tous les acteurs impliqués dans le succès de l’établissement et de réaffirmer l’engagement de l’école à poursuivre son rôle central dans la formation des leaders de demain.