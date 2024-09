Tchad : 20 filles formées aux métiers de sage-femme, honorées par le Ministère de la Santé grâce au projet SWEDD

Dans le cadre de sa mise en œuvre, le projet SWEDD (Projet d'Autonomisation des Femmes et du Dividende Démographique au Sahel) a permis d'internat pour des filles dans des centres d'accueil. Les conditions d'apprentissage favorables ont conduit à des résultats très encourageants au baccalauréat. Parmi ces bachelières, 20 ont été sélectionnées par un test et envoyées à l'ECOSEET. Après trois années d'études, ces 20 lauréates, toutes issues de quatre provinces (Hadjer-Lamis, Kanem, Lac, Salamat), sont désormais titulaires de leur diplôme.



Dr Garba Tchang Salomon, PCA de l'ECOSEET, a souligné dans son discours que son école s'aligne sur les objectifs du gouvernement en appliquant le programme national de formation des sages-femmes et des infirmiers diplômés d'État. Selon lui, la particularité de l'ECOSEET réside dans sa capacité à former des professionnels aptes à exercer en milieu rural, offrant ainsi une opportunité aux jeunes issus de milieux défavorisés d'intégrer le centre.



De son côté, le coordinateur du projet SWEDD, Youssouf Aware Neissa, a rappelé que cette réussite est le fruit d'un partenariat solide, ayant permis de former cette nouvelle génération de sages-femmes prêtes à relever les défis de la santé maternelle et infantile au Tchad. Selon lui, ces lauréates sont désormais équipées des connaissances et compétences nécessaires pour accompagner les femmes tout au long de leur grossesse, de l'accouchement et des premiers moments de vie de leur enfant.



S'adressant aux nouvelles diplômées, le ministre de la Santé Publique et de la Prévention, Dr Abdelmadjid Abderahim, a déclaré : « La maternité est un moment unique et précieux, mais elle peut aussi être une source d'angoisse et de souffrance. C'est là que votre rôle de sage-femme prend toute son importance. Vous êtes les gardiennes de la santé maternelle et infantile. Vous êtes celles qui accompagnent les femmes tout au long de leur grossesse, de l'accouchement et du post-partum. »