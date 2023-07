Tchad : 20 jeunes de la province du Moyen-Chari formés en plomberie et carrelage

Le 15 juillet 2023, le Cabinet d'Ingénierie Structurale (CIS) a organisé une cérémonie de clôture de formation et de remise des attestations pour la première promotion en plomberie et carrelage à Sarh. Cette formation, d'une durée de 6 mois, a bénéficié à 20 jeunes, dont 13 garçons et 7 filles âgés de 14 à 30 ans, qui étaient déscolarisés ou non scolarisés.



L'objectif de cette formation était de rendre ces jeunes capables et autonomes dans l'exécution des travaux d'entretien et de réparation des équipements sanitaires et de chauffage, ainsi que dans la pose de carreaux et de mosaïques dans les ateliers et sur les chantiers. Ils ont également acquis des compétences en gestion d'ateliers.



Ounda-Am Touramné, représentant du Conseil des Entrepreneurs en Bâtiment et Travaux Publics, l'un des partenaires de la formation, a félicité les jeunes pour leur engagement tout au long de cette formation. Il a souligné que la province du Moyen-Chari manquait de main-d'œuvre qualifiée, et que ces jeunes étaient un véritable soulagement pour la province et pour le Tchad dans son ensemble.



Le directeur du Cabinet d'Ingénierie Structurale (CIS), Tompté Elidad, a précisé que ces jeunes formés seraient des ouvriers capables de relever différents défis et de devenir autonomes. Il les a encouragés à envisager l'ouverture de leur propre atelier et à former d'autres jeunes.



Au nom de tous les apprenants, une des participantes a exprimé sa gratitude envers le CIS et tous les partenaires techniques et financiers qui les ont formés. Elle a souligné que cette formation leur avait permis d'acquérir des connaissances générales dans les deux métiers, notamment la façon de réaliser une douche interne, de réparer des robinets et de poser des carreaux.



Cette formation a été financée par Suisse-Contact dans le cadre du Programme Formation et Insertion des Jeunes au Tchad (FORMI).