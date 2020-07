Tchad : 20 millions Fcfa de l'État pour le financement de 17 projets jeunes à Abéché

Une cérémonie de remise officielle des chèques aux jeunes bénéficiaires du financement du ministère de la Promotion des jeunes, des Sports et de l'Emploi a eu lieu ce vendredi dans la salle des réunions de l'ex-gouvernorat de la ville d'Abéché.



Ils sont au total 17 bénéficiaires à recevoir chacun leur chèque pour entreprendre leurs projets.



Le délégué de la jeunesse et de l'emploi de la province du Ouaddai, Mahamat Tahir Annour a rappelé aux jeunes qu'ils ont reçu des formations organisées par le FONAP et qu'ils doivent faire preuve de maturité dans la gestion des projets. Il a rappelé aux jeunes que la politique du chef de l'État vise la participation des jeunes pour le développement du Tchad.



Le conseiller juridique du ministère, par ailleurs enseignant-chercheur en Droit public, Ngarwom Christophe, a évoqué à titre illustratif, l'adoption en 2019 de la politique nationale de la jeunesse, de la politique nationale de l'emploi, l'adoption de la Loi portant institution d'un corps des volontaires en République du Tchad et l'octroi d'un fonds de 500.000.000 de Fcfa en faveur de l'entrepreneuriat des jeunes.



Ngarwom Christophe a encouragé les bénéficiaires de ces crédits à en faire bon usage afin de se faire une place dans la société et de se frayer un chemin dans le monde des affaires et de l'emploi, dans le contexte actuel où, le pays en a le plus besoin.



Il a rappelé que ce crédit à un objectif précis, celui de permettre aux bénéficiaires de s'installer. Un délai de remboursement est fixé à trois ans afin de permettre de financer d'autres jeunes.



Ngarwom Christophe a exhorté au sens de créativité, de loyauté et de responsabilité pour continuer à mériter cette confiance des autorités.



"Quelques projets collectifs et individuels, retenus pour le financement, constituent la première vague. Le processus se poursuivra dans les prochains jours afin de répondre favorablement à la demande des autres jeunes qui ont leurs projets en instance", a-t-il dit, appelant à prendre le mal en patience pour la deuxième vague.



Le gouverneur de la province du Ouaddai a indiqué que les jeunes constituent le premier atout et le premier trésor sur lequel le pays compte pour amorcer véritablement son émergence.



"Ces fonds viennent donc a point nommé pour permettre aux jeunes de se rendre utiles à eux-mêmes et à la société", a souligné le gouverneur.



Il a assuré que le ministère de la Promotion des jeunes dispose de services compétents pour être aux côtés des jeunes et les aider à concrétiser leurs rêves.



Brahim Seid Mahamat a prévenu que les fonds mis à disposition des jeunes doivent servir uniquement pour leurs projets mentionnés dans les conventions, et chacun d'eux doit veiller à cela.



Le coût total du financement pour les 17 bénéficiaires est de 20.000.730 Fcfa.