Tchad : 20 morts dans les violences de la Nya Pendé

Les villages Ndonh et Bedakossa ont été pris pour cibles, causant la mort de 20 personnes et de nombreux blessés, selon le parquet de Goré.



Pour en savoir plus sur les circonstances de l'attaque et les enquêtes en cours, nous avons pu nous entretenir avec le procureur de la République près du tribunal de grande instance de Goré, Nerambaye Ndoubamian.