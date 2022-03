Tchad : 20 personnalités distinguées par une association estudiantine

L'Union nationale des jeunes étudiants chrétiens et musulmans des universités du Tchad a distingué quelques personnalités sur les 20 qu'elle a nominées ce 25 mars pour "leur sacrifice consenti en faveur du rayonnement de l'étudiant tchadien".



Il s'agit entre autres du secrétaire d'État à l'Enseignement supérieur Mamadou Boukar Gana, du directeur général de l'Office national des examens et concours du supérieur (ONECS), Pr. Bakari Abbo, et des membres du Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad.