Tchad : 200 personnes condamnées à de lourdes peines pour terrorisme

La cour criminelle spéciale siégeant à Koro Toro pour le jugement de présumés terroristes et éléments de Boko Haram a rendu ce lundi 26 août son verdict. Elle avait ouvert mardi dernier sa session en présence du ministre de la Justice, garde des sceaux, Djimet Arabi.



Le verdict a été lu par le procureur général.



Le procès s'est déroulé en deux phases : la première phase concerne les personnes soupçonnées ou arrêtées pour des actes de terroristes, tandis que la deuxième phase porte sur le cas d'ex-combattants de Boko Haram emprisonnés à la prison de Koro Toro.



Rebelles de l'UFR



S'agissant du premier groupe, huit personnes sont condamnées à la prison à perpétuité, plus de 20 personnes sont condamnées à 20 ans d'emprisonnement ferme, et plus 100 personnes sont condamnées à la peine de 10 ans d'emprisonnement ferme.



La cour a suspendu l'action publique engagée contre une personne décédée en prison, tandis que 24 mineurs inculpés ont été acquittés.



Combattants de Boko Haram



La deuxième phase concerne des combattants affiliés à Boko Haram. La cour a prononcé des peines allant de 10 à 40 ans de prison.



45 éléments sont condamnés à 40 ans d'emprisonnement ferme ; 12 éléments sont condamnés à 10 ans d'emprisonnement ferme et un élément mineur est relaxé.



Neuf présumés combattants ont été relaxés pour manque de preuves, tandis que l'action publique est éteinte à l'encontre de trois autres présumés combattants décédés en prison.