Tchad : 2000 militaires de la FMM de retour du Nigeria

2000 militaires tchadiens ayant appartenus à la Force mixte multinationale sont rentrés vendredi matin du Nigeria. Ils ont traversé la ville de Kousseri, à la frontière avec le Tchad, et ont été accueillis par des applaudissements dans la capitale N'Djamena.



Le convoi regagne le centre d'instruction militaire de Koundoul, à une quinzaine de kilomètres au Sud de N'Djamena.



Plus d'une centaine de véhicules composés de porte-chars de combat, de citernes à carburant et des véhicules de transport de troupes empruntent le rond-point de Walia en direction du centre d'instruction militaire de Koundoul.