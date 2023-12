Tchad : 2000 observateurs électoraux accrédités pour le référendum constitutionnel

Limane Mahamat a rappelé que le vote pour les nomades et les citoyens tchadiens à l'étranger débutera le samedi 16 décembre 2023 et se poursuivra sur deux jours. Le vote des forces de défense et de sécurité aura également lieu le 16 décembre. Pour les électeurs sédentaires, le scrutin référendaire se tiendra le dimanche 17 décembre, de 6h à 17h.



Il a informé que le matériel électoral est déjà en place dans les 22 726 bureaux de vote désignés. Les cartes d'électeur, disponibles depuis le 17 novembre, peuvent être retirées dans les centres de recensement et les bureaux de vote jusqu'au jour du scrutin.



Pour l'observation du scrutin, la CONOREC a accrédité deux mille observateurs, tant nationaux qu'internationaux, y compris des membres de la société civile, qui ont reçu leurs badges et guides électoraux.



Le ministre Mahamat a encouragé les citoyens à faire preuve de responsabilité civique en participant massivement au vote les 16 et 17 décembre 2023, afin de contribuer à l'histoire du Tchad.