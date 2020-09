Tchad : 2000 tentes offertes par Israël pour abriter les sinistrés d'inondations

Le ministère de la Santé publique et de la Solidarité nationale a réceptionné jeudi à l'aéroport international de N'Djamena, un important don d'équipements de protections individuelles et des matériels de pulvérisation.



Le don, offert par Israël, comprend également 2000 tentes. Il a été acheminé par avion-cargo jusqu'au Tchad.



Le directeur général adjoint du ministère, Dr. Mahamat Hamit Ahmat, a déclaré que cette action est le fruit de la collaboration exemplaire entre l’État Tchadien et l’État d’Israël.



"Les 2000 tentes permettront de monter des abris pour les sinistrés des inondations", a-t-il indiqué.