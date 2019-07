Tchad : 21 nominations au ministère de l'Economie (18 nouveaux postes)

Le décret n° 945 du 4 juillet 2019 porte nomination des fonctionnaires dont les noms suivent à des postes de responsabilité au ministère de l'Economie et de la Planification du développement.



Direction générale des services de l'économie

Directeur générale des services : Aboukabar Adam Ibrahim (nouveau poste)

Directrice générale des services adjointe : Mme. Midibelle Djékola née Nadjinandoum Mbaïnadoum (nouveau poste)



Direction des stratégies et politiques économiques

Directeur : Gadol Djal Gadol (nouveau poste)



Direction des analyses économiques

Directeur : Douzoumbe Malaye (nouveau poste)



Direction générale des études et de la planification

Directeur général des services : Ngambayel DJékombé (nouveau poste)

Directeur général des services adjoint : Ibrahim Hassan Djogoï (nouveau poste)



Direction de la planification et des études prospectives

Directeur : Notam Odoumta



Direction de la planification provinciale

Directrice : Mme. Bouzabé Kelphiné Léonce (nouveau poste)



Direction de la population et du développement humain

Directrice : Mme. Royomta Madingué



Direction générale des services de la coopération au développement

Directeur général des services : Dédomal Naogoum (nouveau poste)

Directeur général des services adjoint : Saleh Abassalah Waria (nouveau poste)



Direction de la coordination et de la mobilisation des ressources extérieures

Directeur : Mohammed El-Amine Nadjib

Directrice adjointe : Fatouma Souleymane Ahmed (nouveau poste)



Direction de la programmation des investissements publics

Directrice adjointe : Mme. Baonyan Joëlle, née Gadjadoum Rachelle (nouveau poste)



Direction générale des services de la coordination et du suivi de la politique de développement et des agendas internationaux

Directeur général des services : Moussa Adjimaye (nouveau poste)

Directrice générale des services adjointe : Mme. Mariam Yosko Hassan (nouveau poste)



Direction de suivi-évaluation des politiques et stratégies de développement

Directeur : Jarett Baing (nouveau poste)



Direction de la coordination et du suivi des agendas internationaux 2030 et 2063

Directeur : Saleh Khaïfene (nouveau poste)



Services rattachés à la direction générale du ministère

Direction des affaires juridiques et du renforcement des capacités

Directeur : Ahmed Moussa Wayon (nouveau poste)



Sous-direction des services des ressources humaines, financières et du matériel

Sous-directeur : Allamdiguim Ngario Joseph (nouveau poste)



Sous-direction de la communication du développement

Sous-directeur : Mahamat Abba Zone Mayo (nouveau poste)