Tchad : 22 ans de la disparition de Ahmat Pecos, "il faut penser aux artistes quand ils sont en vie"

Le 17 janvier 2001 marque le jour de la disparition de Mahdi Sidikh, également connu sous le nom d'Ahmat Pecos. Cet auteur, compositeur et joueur de Oud était connu pour ses textes qui rendaient hommage au Tchad, à la femme tchadienne et à la jeunesse. Sa voix puissante se faisait entendre dans des titres tels que "ya dounia, adawiya, al-rédé chetane, al-watan et Enfant du Tchad."



Amis et familles ont témoigné lors de cet hommage. Abba Ahmat Pecos, le fils aîné du défunt chanteur, a déclaré qu'il était ému d'avoir écouté les chansons préférées de son père interprétées par Moukhtar Wal-Dada et Mahamat Moussa, un des anciens accompagnateurs de Mahdi Sidikh.



Le réalisateur et membre des clubs des artistes tchadiens, Allamine Kader, a déclaré que cette cérémonie commémorative était une manière d'interpeller les autorités à penser aux artistes. "Aujourd'hui, on a besoin de cet artiste lorsqu'on a une cérémonie, mais on l'oublie quand il n'est plus là", a-t-il déclaré. Il a appelé les autorités à penser aux artistes non seulement après leur mort, mais aussi lorsqu'ils sont encore en vie, car ils ont une famille qui ne doit pas être oubliée.