Tchad : 23.725 candidats admis d’office au baccalauréat (24.45%)

Le jury du baccalauréat 2021 a dévoilé dimanche les résultats de la première session écrite. 23.725 candidats sont admis d’office au baccalauréat, soit un taux de réussite de 24.45%.



22.729 candidats sont admissibles à l'issue des épreuves écrites.



97.022 candidats ont composé les épreuves du baccalauréat cette année.



Les résultats seront consultables dans les heures qui suivent via un système de messagerie des opérateurs téléphoniques et sur le site officiel de l'Office national des examens et concours du supérieur (ONECS).