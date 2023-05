Tchad : 23 nouveaux postes à la direction générale de la police nationale

Le président de Transition, président de la République, chef de l’Etat, a signé le décret n° 0730 du 3 mai 2023, portant nomination à des postes de responsabilité à la Direction Générale de la Police Nationale.



Les fonctionnaires de Police suivants sont nommés à la Direction générale de la Police nationale :



Direction de la Sécurité publique (DSP)

Directeur : Contrôleur général de Police TAHIR HAUKI HAGGAR en remplacement du commissaire divisionnaire de Police BARKAI SOUKAYA ALLATCHI, appelé à d'autres fonctions.

Directeur adjoint : Commissaire divisionnaire de Police ABDERAMAN BACHAR TAGUIBO, maintenu. Directeur adjoint : Contrôleur général de Police AHMAT HISSEN OKI en remplacement du Commissaire divisionnaire de Police MOUSSA ABDERAHMAN MOUSSA, appelé à d'autres fonctions.

Sous-direction des Ressources humaines

Sous-directeur : SOULEYMANE CHARFADINE NIMANE en remplacement du commissaire de Police MOUNNE EUGENE DEZOUMBE, appelé à d'autres fonctions.

Sous-direction du Matériel

Sous-directeur : Commissaire principal de Police SERGOUNO SOUGOUR BOURIGUE, maintenu.



Direction de la Police Technique et Scientifique (DPTS)

Directeur : Commissaire principal de Police TALTAL DJANTO KIRGA, nouveau poste.

Directeur adjoint : Commissaire de Police DJIMET IDRISS DJIMET, nouveau poste.

Sous-direction de l'Informatique et de Traces technologiques

Sous-directeur : Officier de Police MAHAMAT HISSEIN BEGUEI, maintenu.

Sous-direction de la Transmission et de Maintenance Sous-directeur : Commissaire principal de Police MOBE NGARBEYE, nouveau poste.

Sous-direction des Investigations Directeur : Commissaire divisionnaire de Police MAHAMAT MARC BREAUD, nouveau poste.

Directeur adjoint : Commissaire divisionnaire de Police ABAKAR BAHAR MAHAMAT, nouveau poste. Sous-direction de Recherches: Sous-directeur : Officier principal de Police HISSEIN ABDULAYE DJABARALLAH, nouveau poste; Commissaire de Police ABDELSALAM CHERIF DEYE, nouveau poste.



Direction de la Santé, de la Promotion des Sports et de la Musique (DSPSM):

Directeur : Dr TIMAN HAMID BORGOU, nouveau poste; Directeur adjoint : Commissaire divisionnaire de Police PAUL MANGA, nouveau poste.



Direction du Bureau central national Interpol (DBCN-1P):

Directeur : Commissionnaire de Police ABDELKERIM SOULEYMANE HADJER en remplacement du Commissaire de Police SOULEMANE MAHAMAT MOUSSA, appelé à d'autres fonctions ;

Directeur adjoint : Officier principal de Police MAHAMAT KAY ADJD en remplacement du commissaire de Police ABDELKERIM SOULEYMANE HADJER, appelé à d'autres fonctions ; Commissaire divisionnaire de Police MOUSSA HISSEIN ALLLATCHI en remplacement du Commissaire principal de Police TALTAL DJANTO KIRGA, appelé à d'autres fonctions ; Commissaire principal de Police KILGUE DAR en remplacement du Commissaire divisionnaire de Police IBRAHIM BARKA, appelé à d'autres fonctions; Sous-directeur : Commissaire principal de Police MBAINON EUGENE, nouveau poste.

Sous-direction de la Formation continue et du Perfectionnement:

Sous-directeur : Commissaire principal de Police MAHMOUD FADOUL MACKAYE, nouveau poste. Groupement Mobile d'intervention de Police (GMIP): Commandant : Commissaire divisionnaire de Police HAMID BANDA ARDANE, maintenu; Commandant adjoint : Commissaire principal de Police ADAM ABDRAMANE MARGUI en remplacement du Commissaire divisionnaire de Police MAHAMAT NOUR MOUSSA, appelé à d'autres fonctions; Commandant adjoint : Commissaire principal de Police ABDELMADJID EBIRE HAGGAR, maintenu.



Groupement de la Sécurité et de la Réglementation routière (GSR):

Commandant : Commissaire principal de Police ALI HASSAN KARI, nouveau poste; Commandant adjoint 1 : Commissaire de Police ALLAHFI DYGLI TATI, nouveau poste;

Commandant adjoint 2 : Commissaire de Police MARIAM MOCTAR KALIBOU, nouveau poste.

Unité Spéciale d'intervention de Police (USIP):

Commandant : Commissaire divisionnaire de Police DAOUD PACHA KERIM, maintenu;

Commandant adjoint : Commissaire principal de Police ABDELKERIM HAROUN TIRGO, maintenu; Commandant adjoint : Officier de Police YOUSSOUF MAHAMADENE LOUGOUMA en remplacement de l'Officier principal de Police MAHAMAT DAOUSSA DEBY, appelé à d'autres fonctions.



Unité nationale d'Investigations et de Lutte contre le terrorisme (UNILT) Officier principal de Police ERITYORO IBRAHIM ARDJA : nouveau poste.



Direction de Lutte contre le Grand banditisme, de la Délinquance économique et des Atteintes aux mœurs (DIGDEAM)

Commissaire divisionnaire de Police SOULEYMANE ABDOULAYE TAHIR : nouveau poste en tant que directeur.

Commissaire principal de Police YOUSSOUF CHARFADINE KEMBE : nouveau poste en tant que directeur adjoint.

Sous-direction de la Protection des mineurs, de Lutte contre les Atteintes aux mœurs et/ou Genre Commissaire de Police SENDE FLORENCE : nouveau poste en tant que sous-directrice.

Sous-direction de Lutte contre le Grand banditisme et des investigations économiques Commissaire divisionnaire de Police BARKAI SOUKAYA ALLATCHI : nouveau poste en tant que sous-directeur.



Direction de la Police technique scientifique et de l'identification

Commissaire divisionnaire de Police OUSMAN CHERIF HASSIR : nouveau poste en tant que directeur. Commissaire divisionnaire de Police SEBY DILLO : nouveau poste en tant que directeur adjoint.

Sous-direction de la Police aux frontières Commissaire de Police LOUGMAN HISSEIN HAGGAR : nouveau poste en tant que sous-directeur.

Sous-direction des Documents de voyage et de Données Officier de Police DAOUD HISSEINE ITNENE : nouveau poste en tant que sous-directeur.



Direction des Ressources humaines et du Matériel (DRHM)

Commissaire divisionnaire de Police MAHAMAT AHMAT DJY : nouveau poste en tant que directeur. Officier principal de Police MAHAMAT MOUSSA DAOUKARDA : nouveau poste en tant que directeur adjoint. Officier de Police IDRISS SOUMAINE HASSANE : nouveau poste en tant que commandant 2° adjoint.