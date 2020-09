Tchad : 24 arrestations à N'Djamena après le démantèlement d'un abattoir clandestin

Une aire d'abattage clandestin a été démantelée vendredi à Diguel Angabo, dans le 8ème arrondissement de N'Djamena, par la direction de la santé publique et d'assainissement du ministère de l'Élevage et des Productions animales.



Le lieu d'abattage est opérationnel depuis plus de 10 ans, en violation des règles d'hygiène.



Selon le ministre Ahmat Mahamat Bachir, n'importe quel animal est abattu dans ce lieu et mis à la disposition de la population pour la consommation. Il déplore un comportement inadmissible.



24 personnes ont été arrêtées par la gendarmerie. Elles sont suspectées d'avoir eu un rôle dans le réseau d'abattage et de distribution. Elles seront traduites en justice.



Une cinquantaine de têtes de bétail et des abats de viandes saisis sur les lieux ont été acheminés au laboratoire frigorifique de Farcha, dans le 1er arrondissement.