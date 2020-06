Tchad : 241 armes de guerre et des milliers de munitions saisies par la gendarmerie

Le directeur général de la Gendarmerie nationale, le Général Djontan Marcel Hoïnati, a présenté vendredi le résultat des différentes missions sécuritaires menées en six mois, à N'Djamena et en province.



En six mois d'activités, la Gendarmerie nationale a mené des opérations qui ont permis d'appréhender 45 présumés malfrats, 241 armes de guerre de tous calibres, 14 grenades offensives, 4789 munitions de 7 mm, 15 caissettes de munitions de 12,7 mm, 13 roquettes RPG 7, de radios Talkies-walkie, un téléphone satellitaires Turaya saisi sur de coupeurs de route et d'autres malfrats, 65 grosses boules de drogues et trois gros sacs pleins de Hachich, 22 sachets d'alcool frelatés et 208 boites de drogues en comprimés.



"Ces résultats ont été nettement positifs. Tous ces malfrats sont traduits à la justice pour répondre de leurs actes et leurs armes saisies sont mises immédiatement à la direction générale de la réserve stratégique (DGRS) et à la direction générale des renseignements militaires (DGRM)", a indiqué le directeur général de la Gendarmerie nationale.



Le Général Djontan Marcel Hoïnati a félicité tous les responsables de la gendarmerie nationale et les différentes unités pour leur travail. Il a demandé aux citoyens de dénoncer les malfrats et aux médias de les accompagner dans cette mission très délicate.