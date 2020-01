Tchad : 245.539 enfants vont être vaccinés au Mayo Kebbi Ouest

Le gouverneur de la province du Mayo Kebbi Ouest, Adoum Forteye Amadou, a lancé vendredi à l'hôpital provincial à Pala, la campagne de supplémentation en vitamine A et du déparasitage au Mebendazole.



C'est pour vacciner 245.539 enfants de 06 à 59 mois que cette campagne se déroule du 10 au 12 janvier 2020 dans le Mayo Kebbi Ouest.



Le délégué sanitaire provincial du Mayo Kebbi Ouest, Dr. Ali Bafou, a fait comprendre que la vitamine A favorise une bonne vision à l'enfant, contribue à sa croissance rapide, préserve la santé de la peau et protège l'organisme contre les infections.



Pour lui, en cas de carence de la vitamine A, l'enfant est exposé à priseurs risques avec comme conséquence la mortalité infantile.



Le gouverneur du Mayo Kebbi Ouest, Adoum Forteye Amadou, administrant la première vitamine A à quelques enfants présents, déclare que le gouvernement du Tchad avec l'appui de ses partenaires, investit d'importants moyens financiers pour la santé de la population tchadienne.



Il appelle la population à une forte mobilisation pour que tout les enfants de la tranche d'âge soient déparasités et vaccinés gratuitement dans les lieux publics et les formations sanitaires. "Ces produits barrent la route aux maladies évitables par la vaccination", selon lui.



Pour l'heure, les agents vaccinateurs sont déployés dans les coins et recoins de la province du Mayo Kebbi Ouest afin d'administrer de la vitamine A et du Mebendazole aux enfants de 06 à 59 mois.