Tchad : 25 enseignants du Batha récompensés pour leur dévouement à l’éducation

Les lauréats, sélectionnés sur la base de critères définis par les services éducatifs (AP, IPEP), ont reçu des prix comprenant des certificats de reconnaissance, des blouses, des sacs à dos, des blocs-notes et des dictionnaires. Au total, 100 enseignants seront récompensés dans les quatre provinces d’intervention du ProQEB.



Mahamat Tahir Breme, coordinateur provincial du ProQEB, a exhorté les enseignants à maintenir leurs efforts pour offrir un enseignement de qualité. Il a également salué le soutien de la Direction du développement et de la coopération (DDC) et de l’ONG Enfants du Monde, partenaires du programme depuis plus d’une décennie.



Le représentant du délégué provincial, Ahmat Djibrine, a mis en avant l’engagement des acteurs éducatifs dans la mise en œuvre des innovations pédagogiques du ProQEB. Il a appelé les enseignants à intégrer ces approches pour améliorer l’apprentissage des élèves.



Brahim Senousi Imam, secrétaire général de la province et représentant du gouverneur, a souligné l’importance de cette cérémonie pour renforcer la motivation des enseignants et valoriser les actions du ProQEB auprès du public. Il a encouragé les autorités éducatives à poursuivre le suivi des activités sur le terrain afin d’inciter l’ensemble des enseignants à redoubler d’efforts.



Cette initiative témoigne de l’engagement du ProQEB et de ses partenaires à améliorer le système éducatif tchadien, tout en renforçant la motivation et la reconnaissance des enseignants.