Tchad : 25 jeunes leaders formés en communication à Pala

PALA - La Maison de la culture de Pala forme pendant trois jours -avec l'appui financier de l'Unicef-, 25 jeunes leaders d'associations sur la communication pour le changement de comportement.



Le directeur de la Maison de la culture de Pala, Dounia Dougmata Florentin, explique que "cette formation n'est pas la première du genre."



"Plusieurs jeunes ont bénéficié de savoir, notamment la formation des pairs éducateurs sur le VIH/Sida et les compétences de vie courante, la formation des conseillers psycho-sociaux chargés de mener des dépistages volontaires au profit de cette maison et la formation de quelques jeunes en leadership", rappelle Dounia Dougmata Florentin.



Le chef de secteur provincial à la jeunesse, au sport et à l'emploi du Mayo Kebbi Ouest, Tebeube François a saisi cette opportunité pour plaider la cause de la Maison de culture auprès de la mairie de Pala. Pour lui, cette structure d'encadrement des jeunes est "la moins équipée du pays, sans bibliothèque comportant un fond documentaire garni."



"Cela constitue un frein pour le système éducatif du Mayo Kebbi ouest et cela conduit certains jeunes dans des loisirs malsains avec des conséquences dommageables", indique t-il.



Le maire 1er adjoint de la ville de Pala, Abdoulaye Nana -qui a ouvert les travaux de cette formation- salue le travail que réalise la Maison de la culture dans le cadre de "l'encadrement des jeunes qui sont le fer de lance de la nation."



Selon lui, "la mairie seule ne peux pas faire face aux maux de la jeunesse qui sont entre autres l'alcoolisme, l'oisiveté et le VIH/Sida."



"L'engagement des jeunes dans la société est une nécessité impérieuse au regard des mutations observées dans les villes avec comme conséquence le repli identitaire, les conflits et le chômage, d'où la nécessité de faire vivre la notion de la citoyenneté", affirme-t-il.



Les participants à cette école du savoir seront outillés sur la communication pour un changement de comportement, la participation citoyenne des jeunes dans la société, le leadership transformationnelle, le VIH/Sida et les pratiques familiales essentielles.