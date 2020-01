Tchad : 25 lauréats de la 5e promotion de l’ISTT reçoivent leur parchemin

Des lauréats de l'Institut supérieur de télécommunication et de technologie (ISTT) en fin de formation ont reçu ce samedi 19 janvier 2020 leurs attestations, au cours d'une cérémonie officielle organisée au Palais du 15 janvier à N’Djamena.



25 lauréats de la 5ème promotion de la Renaissance de l’ISTT, dont 10 filles et 15 garçons, ont reçu leur parchemin.



Le représentant des lauréats, Babikir Brahim Mahamat, a fait part de sa fierté pour cette formation pleine d’expérience et de compétence.



Mahamat Oumar Addogo, représentant de l’institut, a salué les efforts qui ont conduit à la réussite de cette formation. Il a demandé aux récipiendaires de respecter et d'appliquer les enseignements reçus:



Dans son intervention, le Président directeur Général de l’ISTT, Dr. Mahamat Annadif Youssouf, a précisé que “les départements disponibles à l'ISTT sont le génie informatique, la télécommunication, le journalisme, la langue et traduction, l’administration, l’économie et l’académie de la science de santé.”



“Ces départements offrent des filières dans les marchés d'emplois et vous trouvez des opportunités dans les secteurs privés et publics”, a souligné le PDG de l’ISTT.



La cérémonie a pris fin avec la remise des attestations de reconnaissance aux enseignants de cette institut pour la qualité de leur enseignement.