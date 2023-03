Tchad : 25 officiers de la force multinationale mixte reçoivent leur certificat de fin de formation

Cette formation portait sur les droits de l'Homme et le droit humanitaire international afin d'assurer le respect des meilleures pratiques internationales dans tous les conflits armés.



Selon le chef de mission de soutien de l'Union Africaine à la force multinationale mixte, Mahamane Abdou, l'objectif de ce programme est d'améliorer et d'approfondir la connaissance du droit international des droits de l'homme et du droit humanitaire. Il est conforme au mandat de la composante civile de l'équipe de soutien de l'Union Africaine, qui est de contribuer à la protection et à la promotion des droits de l'homme et du droit humanitaire par des actions immédiates et à long terme.



Le général de division Abdoul Khalifa Ibrahim, commandant de la force multinationale mixte, est convaincu que cette formation permettra à la FMM d'avoir une conception différente sur les droits de l'homme, ce qui contribuera à l'éradication de Boko Haram dans la région du lac Tchad. Selon lui, avec ce module, l'objectif zéro violence que la force multinationale mixte poursuit pourra être atteint.



La force multinationale mixte est composée de cinq pays : le Tchad, le Niger, le Nigéria, le Cameroun et le Bénin.