Tchad : 250.000 FCFA d'amende en cas de circulation avec un véhicule à vitres fumées

La circulation des véhicules à vitres fumées et véhicules et motos sans plaques est strictement interdite sur l'ensemble du territoire, sauf dérogations des autorités compétentes, rappelle ce 10 décembre 2021 le ministre de la Sécurité publique et de l'Immigration, Souleyman Abakar Adam.



Les contrevenants à ces mesures d'interdiction sont passibles d'amendes forfaitaires dont le montant est réparti comme suit :

- 250.000 FCFA pour les véhicules à vitres fumés et sans plaques d'immatriculation ;

- 25.000 FCFA pour les motocyclettes sans plaques d'immatriculation.