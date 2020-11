Tchad : 250 jeunes et femmes mobilisés pour la salubrité d'Am-Timan

La mairie d'Am-Timan a lancé officiellement une opération de salubrité et de collecte d'ordures qui a eu lieu ce mardi 10 novembre au siège de ladite institution. L'objectif principal de l'opération est d'établir les modalités pour les travaux de collecte d'ordures. La commune d'Am-Timan est l'une des communes bénéficiaires du Projet de Renforcement de la Résilience et de la Cohabitation Pacifique au Tchad (PCRPT), cofinancé par le ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement, et le fonds fiduciaire de l'Union européenne mise en œuvre par la GIZ.



C'est en collaboration avec ce projet que la mairie a lancé l'opération qui va durer 10 jours, pendant lesquels, les rues principales et secondaires de la ville seront nettoyées par les 250 jeunes et femmes désœuvrés, recrutés dans les différents quartiers et mobilisés pour la circonstance. Munis des pelles, brouettes, râteaux et autres, ces agents sont organisés en groupe géré par un chef. Dans son message, le chef d'antenne GIZ-PRCPT Djikoloum Dingamnayal Michael, a précisé que l'objectif de cette activité se situe à quatre niveaux, notamment : la promotion d'hygiène et de l'assainissement, la protection de l'environnement, l'encouragement à l'action citoyenne, et la création et la promotion de l'emploi des jeunes, des femmes et d'autres couches vulnérables.



Prononçant son mot de lancement officiel de l'opération, le premier-adjoint au maire de la ville, Ahmat Abderahim a remercié le projet pour son appui technique et financier qui est d'une grande importance pour l'organisation des travaux qui vont servir à rendre Am-Timan propre, saine. Ces travaux créent des activités génératrices de revenus aux jeunes et femmes sans emploi en cette période de début de l'année scolaire.

Le projet assurera durant 10 jours, la main d'œuvre nécessaire à ces activités de collecte d'ordures. Cependant, il oblige ceux recrutés pour la cause, à respecter strictement les mesures barrières liées à la lutte contre le coronavirus. Il faut rappeler que des masques de protection ont été mis à la disposition des agents.