Tchad : 2500 correcteurs mobilisés pour la correction des copies du baccalauréat

Le secrétaire d'État à l'Enseignement supérieur, Mamadou Boukar Gana et celui de l'Éducation nationale et de la Promotion civique, Saleh Bourma, ont fait un déplacement ce 12 août, dans les différents centres de correction du baccalauréat, session d'août 2021.



Leur déplacement vise à constater les conditions dans lesquelles travaillent les enseignants en charge de la correction et de la vérification mais aussi ceux du secrétariat chargés de l'étiquetage des copies des candidats au baccalauréat. Cette visite a commencé par le centre du lycée Collège évangélique, Sacré-Cœur, Ibnou Cina et celui du lycée Maarif.



"Nous sommes satisfaits du fait que nous avions eu l'impression que les dispositions permettent également qu'il y ait de l'objectivité dans la correction à travers la double correction qui est instaurée par les vérificateurs", a déclaré Mamadou Boukar Gana.



2500 correcteurs et 200 membres du secrétariat sont mobilisés pour corriger et traiter les copies des 97.022 candidats.