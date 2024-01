Tchad : 253 lauréats de l'Université de la Francophonie de N'Djamena reçoivent leurs diplômes

Au total, 253 lauréats issus de différentes filières ont reçu leur diplôme de licence. La cérémonie s'est déroulée sous le haut patronage de la ministre de l'Action Sociale, de la Solidarité Nationale et des Affaires Humanitaires, Fatime Boukar Kossei, et a été marquée par la présence de nombreux invités, ainsi que des parents, frères et amis des lauréats.



Le président du conseil d'administration (PCA) de l'Université de la Francophonie, Dr Allamaye Golbey Levi, également fondateur de l'université, a exprimé sa gratitude envers les étudiants lors de cette célébration. Il a encouragé les lauréats à maintenir leur élan de travail et à redoubler d'efforts pour atteindre leurs ambitions. Citant Martin Luther King, il a rappelé : « Croyez en vos rêves et ils se réaliseront peut-être. Croyez en vous-mêmes et ils se réaliseront sûrement ».



Dr Allamaye Golbey Levi a également exprimé sa gratitude envers la ministre Fatime Boukar Kossei pour avoir accepté d'être la marraine de cette promotion. Il a souligné l'engagement de la ministre envers la formation de la jeunesse tchadienne et a rendu hommage à la 5ème République du Tchad. Il s'est dit convaincu que les lauréats pourront contribuer significativement au développement du pays. « Je me laisse croire qu'au-delà de cette main tendue à nos étudiants, manifestée par votre présence, s'ouvre désormais une nouvelle ère de stages de perfectionnement dans votre département », a-t-il ajouté.