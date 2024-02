Tchad : 26 arrestations après les violences à N’Djamena (Procureur)

Au lendemain de l'assaut contre le siège du Parti Socialiste Sans Frontière (PSF), qui a suivi l'attaque contre la Cour Suprême et les bureaux de l'Agence de Sécurité, le Procureur de la République a présenté un bilan provisoire.



L'incident, qui a coûté la vie à Yaya Dillo, le président du PSF, a également entraîné la mort et la blessure de nombreuses autres personnes, ainsi que plusieurs arrestations.



Le Procureur de la République, Oumar Mahamat Kedelaye, a déclaré : « L'attaque a fait des dizaines de blessés et de morts, y compris M. Yaya Dillo, président du PSF, décédé le 28 février 2024. Dans le cadre de l'enquête sur cet événement, 26 personnes ont été arrêtées, et nous continuons nos investigations pour comprendre les motivations et les circonstances de cette tragédie. »