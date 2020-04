Tchad : 26 jeunes orpailleurs clandestins arrêtés

Les éléments de la commission mixte de sécurité de la province de Bahr El Gazel ont intercepté 26 jeunes orpailleurs clandestins en partance vers la Libye.



Ils ont été présentés lundi à Moussoro, en présence du gouverneur de la province, le général Ramadan Erdebou, du procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Moussoro, et des responsables administratifs, civils et militaires.



Ces jeunes de plusieurs localités ont embarqué à bord d'un véhicule de marque Toyota, en provenance de la localité Engoura dans le département de Dababa. Ils ont été interceptés par les brigades de la force mixte de sécurité.



Le gouverneur Ramadan Erdebou a salué la vigilance et la bravoure des éléments des forces de défense et de sécurité. Il a appelé la population à être vigilante face à toute tentative d'orpaillage dans la localité.



"Cette interdiction permet non seulement d'éviter l'insécurité dans la province, mais aussi d'éviter la propagation du Covid-19."



"Ces orpailleurs seront traduits en justice et seront jugés selon la loi et les textes en vigueur de la République", a indiqué le procureur de la République, Ateib Manna Bachar.