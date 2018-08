Tchad : 26 malfrats arrêtés dont un faux policier

La police nationale a présenté ce mardi 7 août à la direction générale de la police nationale, 26 présumés malfrats qui opèrent dans la ville de N'Djamena. Ces hommes sont à l'origine de cette flambée alarmante de l'insécurité constatée ces derniers temps.



Parmi les 26 personnes arrêtés figure un usurpateur du titre d'agent de police de la circulation routière. Celui-ci demandait aux propriétaires d'engins à deux roues de le suivre à la direction de la police après les avoir arrêtés lors d'un faux contrôle. Il disparaissait ensuite dans la nature avec la moto. Un groupe de 3 malfrats, remorqué sur une moto, attaquait ses victimes en les assommant à l'aide d'un marteau. Le voleur d'un véhicule Hilux double cabine a également été appréhendé à Farcha.



D'autres individus font parti des personnes arrêtés. Parmi eux, 9 présumés voleurs spécialisés dans le vol de sac de femmes et des boucles d'or, 2 assassins d'un motocycliste à Walia, 3 voleurs qui créaient sciemment des accidents de circulation pour s'emparer des engins des paisibles citoyens et deux autres braqueurs dont un gendarme et son ami qui se retranchaient à Walia avec un couteau de jet pour opérer des actes de braquage en s'en prenant à des paisibles citoyens.



Certains d'entre-eux opéraient à l'aide d'armes à feu pour porter gravement atteinte à l'intégrité des civils.



L'intervention de la police est à saluer mais elle devrait doubler de vigilance pour neutraliser ces malfrats qui ôtent des vies et endeuillent régulièrement le quotidien de civils durement touchés par cette difficile conjoncture économique et financière.